ROZHOVOR | Zdechovský pro EZ: Úspěch Turka či Konečné je varováním, musíme zabrat. Do kampaně jsem dal maximum

Ve volbách jste získal téměř 67 tisíc preferenčních hlasů, když koalici Spolu jako celek volilo 661 tisíc lidí. Jak si vážíte takové důvěry voličů?

Nesmírně si každého hlasu vážím. Získal jsem šestý nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů do Evropského parlamentu napříč politickými stranami. Před vyhlášením jsem si myslel, že bych mohl získat přes 40 tisíc preferenčních hlasů, ale 67 tisíc? To mě opravdu nenapadlo. Beru to jako velký závazek, abych i nadále tvrdě pracoval pro české občany v Bruselu. A také to vnímám jako silný mandát od voličů.

Co říkáte na výsledek Spolu, protože přinejmenším někteří zástupci vaší koalice pomýšleli i na vítězství v eurovolbách?

Ve všech průzkumech vedlo hnutí ANO, jak se ale blížily volby, začala ho koalice SPOLU stahovat. Týden před volbami byl rozdíl zhruba 1,6 procentního bodu. Po celou dobu jsem věřil, že bychom mohli ANO porazit. Osobně jsem se v kampani vyždímal na maximum. Vysoká volební účast ale zmobilizovala voliče ANO, které nakonec vyhrálo.

Neberu to ale jako prohru, je to slušný výsledek na to, v jaké situaci se nachází česká vláda, která čelila důsledkům války na Ukrajině, a tedy energetické krizi, vysoké inflaci kvůli předešlé Babišově vládě, jež roztočila inflační spirálu, a utahování opasků. Dělá nepopulární kroky, aby ozdravila veřejné finance, které byly po minulé vládě v dezolátním stavu. V tomto kontextu to opravdu není špatný výsledek.

Jak druhé místo a více než 22 procent hodnotíte v kontextu výsledků ostatních vládních stran, kdy Starostové i Piráti nepochybně pomýšleli na víc, než čeho dosáhli?

Pokud bychom srovnali výsledek SPOLU s výsledky STAN a Pirátů, tak jsme vítězi. Obě strany nedokázaly získat přes 10 % hlasů, Piráti dokonce o dva mandáty přišli. STAN sice jeden získal, ale výsledek také není dobrý. Milionové PR STANu Filipu Turkovi zadarmo týden před volbami udělalo svoje. SPOLU mělo určitě finále kampaně ze všech vládních stran nejlepší.

Nemrzí vás, že v rámci koalice Spolu nezískal mandát ještě alespoň jeden lidovecký kandidát? Jako nadějný politik se jeví například František Talíř.

To mě velmi mrzí. Jako lídr za lidovce jsem věřil, že by František nebo Míša Šojdrová mohli mandát urvat. Chybělo opravdu málo, Míše asi 500 hlasů a Františkovi zhruba 2000. Oba dva nasbírali přes 30 tisíc preferenčních hlasů, což je fantastické číslo a obrovská podpora od voličů. František ztrojnásobil počet hlasů oproti poslední kandidatuře do Evropského parlamentu. Myslím, že ho v politice čeká velká budoucnost.

Jak vnímáte úspěch koalic Přísahy a Motoristů a Stačilo, kde mají hlavní slovo komunisté? Berete to vy osobně jako varování před parlamentními volbami, které se uskuteční v příští roce?

Je to varovný signál, že politici musí začít více komunikovat skrz sociální sítě, jako je TikTok a Instagram, a zvolit jazyk, který mladé publikum zaujme. Jednoduché, srozumitelné a úderné věty. To je cesta. Filip Turek působil autenticky v otázce spalovacích motorů, ostatním věcem příliš nerozuměl, ale to mu stačilo. Nabral obrovské množství sledujících, pro které byl charismatický a nový. Pochopitelně sám v Evropském parlamentu nic nezmění, rok se bude rozkoukávat, navíc za jeho nacistické výroky to tam nemusí mít úplně jednoduché ze začátku. Stále jsou tam významní politici, pro které je tohle překročení všech červených linií. Jsem upřímně zvědavý na to, jak bude v Evropském parlamentu fungovat.

U Kateřiny Konečné bych chtěl vidět financování kampaně, protože byla doslova všude, na všech vesnických vývěskách byly její plakáty, všude byly její billboardy, měla obrovský prostor v hlavních médiích. Dokázala mobilizovat své voliče a schovat komunisty za značku Stačilo.

Musíme si udělat analýzu jako SPOLU a připravit se na krajské, senátní a pak hlavně na sněmovní volby. Čas je, ale je důležité zabrat.

Jak byste okomentoval výsledky evropských voleb v rámci celé Evropy, protože mnohde mají poměrně závažné konsekvence? Například francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil rozpuštění parlamentu a vyhlášení nových celostátních voleb.

Jeho rozhodnutí mě zaskočilo. Krajní pravice je ve Francii na vzestupu a její úspěch jsem očekával. Pravděpodobně dosáhne dobrého výsledku i ve volbách do Národního shromáždění, což sníží Macronův vliv. Bezesporu ale nadále zůstane asi nejvýraznějším evropským státníkem. Pro Evropu ale situace ve Francii nevěstí nic dobrého.

Předpokládáte, že Ursula von der Leyenová bude pokračovat v čele Evropské komise? Některá média to mají za hotovou věc.

Očekávám, že uspěje. Evropští lidovci dopadli dobře, dokonce posílili v Evropském parlamentu, takže nadále zůstanou nejsilnější frakcí. Von der Leyenová je pro lídry dobře známá, už několikrát řekla, že chce novou Komisi mít méně zelenou a více se soustředit na posílení konkurenceschopnosti, odstranění byrokracie a posílení obrany, na což lídři zemí EU slyší. K tomu je velmi pracovitá.

Ke složení Evropské komise se ještě nabízí otázka, zdali výsledky eurovoleb neopravňují k nominaci českého eurokomisaře spíše koalici Spolu. Jak myslíte, že bude výběr kandidáta do EK probíhat? Máte svého favorita?

Premiér řekl, že právo má Pir/STAN, ale konečného kandidáta musí schválit vláda. Piráti stále trvají na Marcelu Kolajovi, který ale nezískal ani důvěru voličů ve volbách do EP. Danuše Nerudová zase nedoručila dvouciferný výsledek pro Starosty, tím se její pozice oslabila. Nechci spekulovat, kdo by to měl být, ale myslím, že šance těch dvou jsou teď poměrně nízké. Dokázal bych si představit někoho konzervativnějšího s mnohaletými politickými zkušenostmi.

Jaké jsou vaše ambice pro další roky v Evropském parlamentu? Čemu se chcete věnovat?

Hlavně bezpečnosti, migraci a kontrole rozpočtu. Chci pokračovat v tématech, kterým jsem se doposud věnoval. V otázce migrace bych se rád podílel na návratové politice, jež není součástí migračního paktu, přitom je ale naprosto klíčová.